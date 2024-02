La fille de Mélissa Bédard fait un séjour à l'hôpital

Ce week-end, la chanteuse Mélissa Bédard a raconté que sa grande fille de 14 ans, Laylia, avait dû se présenter à l'hôpital toute la semaine après une infection à un sein.

À travers plusieurs story sur Instagram, la maman raconte son épopée angoissante des derniers jours.

« Ma fille est descendue dimanche matin en me disant : "J'ai mal au sein, je ne suis pas capable de monter les marches, je ne suis pas capable de dormir". Ma réaction, tout de suite, ç'a été : "Pourquoi tu ne m'en as pas parlé, pourquoi tu ne me l'as pas dit?" Parce qu'elle avait vraiment, vraiment, mal" », raconte la mère de trois filles.

« [Arrivée à l'hôpital], quand elle a levé son chandail, le rouge allait jusqu'ici [elle pointe le haut de son torse]. Déjà là, ils disent : "OK, il y a une infection". Le lendemain, ils nous envoient à Saint-Sacrement ici, à Québec. Ils font une biopsie. Ma fille a quand même très peur des aiguilles. [...] Quatre aiguilles dans son sein, moi je capote. [...] Je me dis : "À 14 ans, impossible qu'il y ait quelque chose de grave", mais eux ne peuvent pas faire : "Ben non, il n'y a rien", il y a toujours des possibilités de... »

« Toute la semaine, on a fait des antibiotiques intraveineux parce que la masse était grosse comme une pêche, c'est énorme », dit-elle.

« Je suis virée folle, mais je suis quand même une fille positive dans la vie. Laylia était vraiment stressée parce qu'elle allait à l'école avec les cathéters et toutes ces affaires-là. Je pense que ça la gênait. Mais, elle est tellement hot. Je lui disais : "Le principal : il faut que tu me le dises quand il y a quelque chose, il ne faut pas que tu gardes ça pour toi, te rendre jusque là..." Le médecin nous l'a dit : une infection comme ça, qui se transmet, c'est un virus qui est rentré. »

Dans une autre story, la chanteuse indique que la masse était en fait une mastite infectieuse. Elle remercie ses fans, qui lui ont envoyé beaucoup d'amour dans ce moment anxiogène.

Tout est bien qui finit bien pour Laylia, mais la maman a eu toute une frousse!

Rappelons que Mélissa Bédard publiait ceci sur ses réseaux sociaux cette semaine, alors qu'elle vivait une situation très stressante dans l'ombre...