Mélissa Bédard a passé la dernière semaine au repos après un séjour à l'hôpital

Ce mercredi, Mélissa Bédard confirme son retour dans la comédie musicale Chicago, qui se dépose à Québec pour quelques soirs, après une semaine de repos forcé pour l'artiste. Lisez nos impressions sur le spectacle ici.

En effet, la chanteuse et comédienne a dû subir une opération d'urgence et mettre ses projets de côté pour une semaine, comme elle l'explique sur ses réseaux sociaux.

Elle écrit : « Mama is back !

Après deux semaines de repos, je suis maintenant de retour dans Chicago au Capitole de Québec. Imaginez-vous donc que la semaine dernière, j’ai dû subir l’ablation de la vésicule biliaire 😅. J’ai donc pris le temps de me remettre de cette belle chirurgie (merci aux équipes alertes des hôpitaux St-François d’Assise et de l’Hôtel-Dieu de Québec, ainsi qu’au docteur Daigle et toute son équipe qui ont bien pris soin de moi !). Très heureuse de manger autre chose que du Jello.

Grâce à toute l’équipe de Chicago, à ma gérante Isabelle et à la superbe Katee Julien Perso qui a tenu le fort dans les dernières semaines en reprenant le rôle comme la pro qu’elle est, j’ai pu souffler, récupérer et revenir en force.

Depuis hier, je suis de retour ! Je vous aime gang ❤️ Et surtout, écoutez votre corps… c’est tellement important. Ah oui, il reste des billets alors venez nous voir !

Gros bisous 😘 »

Heureusement, elle semble dorénavant en pleine forme, afin de poursuivre son mandat dans la comédie musicale, ainsi que tous ses autres projets.

Notons que nous la retrouverons cet automne dans une émission bien spéciale. Les détails à ce sujet sont ici.

Par ailleurs, la jeune fille de Mélissa lui réservait une surprise cette semaine et c'est plutôt drôle comme bêtise!