La fille de Mélissa Bédard fait une bêtise : bien des enfants passent par là

Cette semaine, Mélissa Bédard a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on peut voir sa plus jeune fille, Serena, tournoyer pour montrer fièrement sa nouvelle tête.

L'enfant a décidé de se couper les cheveux elle-même! Résultat : une coupe asymétrique bien originale.

Mère et fille ont donc rapidement demandé de l'aide à une professionnelle.

Voyez une photo des nouveaux cheveux de Serena, avant et après son passage chez la coiffeuse, ci-dessous.

« Je pleure toutes les larmes de mon corps, mais ça va repousser », écrit la chanteuse.

La maman indique également que sa fille avait eu le temps de faire un dernier shooting photo avec son petit frère avant que l'envie lui prenne de rafraîchir son look. Rappelons que la petite Serena est mannequin pour cette marque québécoise.