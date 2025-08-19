Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

La fille de Mélissa Bédard fait une bêtise : bien des enfants passent par là

« Je pleure toutes les larmes de mon corps, mais ça va repousser. »

Mélissa Bédard - Ça finit bien la semaine S14 (2024)
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, Mélissa Bédard a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on peut voir sa plus jeune fille, Serena, tournoyer pour montrer fièrement sa nouvelle tête.

L'enfant a décidé de se couper les cheveux elle-même! Résultat : une coupe asymétrique bien originale.

Mère et fille ont donc rapidement demandé de l'aide à une professionnelle.

Voyez une photo des nouveaux cheveux de Serena, avant et après son passage chez la coiffeuse, ci-dessous.

« Je pleure toutes les larmes de mon corps, mais ça va repousser », écrit la chanteuse.

La maman indique également que sa fille avait eu le temps de faire un dernier shooting photo avec son petit frère avant que l'envie lui prenne de rafraîchir son look. Rappelons que la petite Serena est mannequin pour cette marque québécoise.

Mentionné dans cet article

Photo de Mélissa Bédard
Mélissa Bédard

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18