La fille de Mélissa Bédard est à croquer dans cette nouvelle publicité

La plus jeune fille de Mélissa Bédard, Serena, pose depuis maintenant plus d'un an pour la marque Souris Mini.

La plus récente publicité de l'entreprise québécoise met en scène des enfants dans un contexte et un style maritime.

La fillette souriante y est parfaitement craquante. Voyez-la sur l'image au bas de l'article.

Rappelons que la chanteuse Mélissa Bédard a récemment lancé son sixième album en carrière, Ma vérité. L'œuvre comprend huit chansons originales et deux reprises, soient l’adaptation française de « The Winner Takes It All » (ABBA), popularisée par Mireille Mathieu, ainsi que « L’encre de tes yeux » de Francis Cabrel.

Bien qu’elle donnera naissance à un petit garçon (son quatrième enfant) dans les prochaines semaines, Mélissa retournera sur scène pas plus tard que cet été alors qu'elle incarnera l'iconique Mama Morton dans la comédie musicale Chicago et entreprendra une série de spectacles afin de présenter son nouvel album cet automne.

Cette maman dynamique n'a pas fini de nous surprendre!