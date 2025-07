Mathieu Roy de Salut Bonjour foule un tapis rouge avec sa magnifique fille

Jeudi soir, Mathieu Roy, le chroniqueur web de Salut Bonjour, a assisté à la pièce Les Boys, le spectacle au Théâtre du Vieux-Terrebonne, comme bien d'autres artistes.

Il était accompagné de sa grande fille, Charlie, avec qui il voit beaucoup de spectacles québécois.

Voyez la photo au bas de l'article.

Le duo père-fille a beaucoup apprécié le spectacle. « C’était pour elle une toute nouvelle histoire, elle n’a pas vu le film… Mais c’est maintenant un projet 😄 », nous a-t-il confié.

Rappelons que Mathieu est le papa de trois enfants. Charlie est l'aînée. Elle a environ quatre ans de plus que sa soeur, Raphaëlle, puis, Victor est un peu plus d'un an plus jeune que cette dernière.

Le texte se poursuit sous la photo.