Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Mathieu Baron partage une rare photo de son garçon

Cooper a fêté ses deux ans!

Image de l'article Mathieu Baron partage une rare photo de son garçon
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mathieu Baron célébrait récemment le deuxième anniversaire de son garçon, Cooper.

Pour souligner l'évènement, le comédien d'Indéfendable a partagé une photo de son fils et lui, tout sourire.

Voyez l'image parfaite au bas de l'article.

La maman de l'enfant, la courtière immobilière Alexandra De Simon, a quant à elle partagé une photo du magnifique gâteau d'anniversaire de son fiston, qui avait une saveur country. L'entreprise Mille et un cupcake est derrière cette création, que vous pouvez voir ci-dessous.

Rappelons que Mathieu et Alexandra, séparés depuis déjà plusieurs mois, sont aussi les parents de la petite Vittoria, née à l'été 2025. Voyez des photos du bébé ici.

L'acteur Mathieu Baron a récemment fait un retour dans Indéfendable après plusieurs semaines d'absence, ce qui a réjoui les téléspectateurs. Nous attendons avec impatience de le retrouver dans d'autres projets également.

Mentionné dans cet article

Photo de Mathieu Baron
Mathieu Baron

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.6 - c247b1d4