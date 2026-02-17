Mathieu Baron partage une rare photo de son garçon

Mathieu Baron célébrait récemment le deuxième anniversaire de son garçon, Cooper.

Pour souligner l'évènement, le comédien d'Indéfendable a partagé une photo de son fils et lui, tout sourire.

Voyez l'image parfaite au bas de l'article.

La maman de l'enfant, la courtière immobilière Alexandra De Simon, a quant à elle partagé une photo du magnifique gâteau d'anniversaire de son fiston, qui avait une saveur country. L'entreprise Mille et un cupcake est derrière cette création, que vous pouvez voir ci-dessous.

Rappelons que Mathieu et Alexandra, séparés depuis déjà plusieurs mois, sont aussi les parents de la petite Vittoria, née à l'été 2025. Voyez des photos du bébé ici.

L'acteur Mathieu Baron a récemment fait un retour dans Indéfendable après plusieurs semaines d'absence, ce qui a réjoui les téléspectateurs. Nous attendons avec impatience de le retrouver dans d'autres projets également.