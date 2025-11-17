Mathieu Baron partage d'adorables photos de ses deux enfants

Le comédien Mathieu Baron a partagé lundi quelques photos de ses deux enfants, Cooper et Vittoria.

Le petit Cooper est né en février 2024 alors que l'adorable fillette n'a que quelques mois.

Voyez les clichés en noir et blanc dévoilés par le fier papa au bas de l'article.

L'ex-conjointe de l'acteur et maman des poupons, Alexandra De Simon, a aussi dévoilé une photo franchement adorable de sa petite fille, alors qu'elle n'avait qu'une semaine. Voyez la photo ci-dessous.

Précisons qu'on peut voir Mathieu Baron actuellement dans Indéfendable. Il a été d'ailleurs nommé en 2025 pour « Meilleur Rôle Soutien Série Dramatique Annuelle ». Le trophée est finalement allé à Robin L'Houmeau pour In Memoriam.