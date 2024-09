Martin Vachon partage un souvenir hilarant de son mariage

Imaginez la scène : c'est jour de célébration. La mariée tant attendue fait son arrivée au sommet de la colline, où elle débarque de la voiture au bras de son père. Puis, en descendant pour rejoindre ses invités, elle glisse sur sa robe et déboule, devant famille et amis, impuissants et paniqués... Imaginez maintenant comment l'affolement dans le regard des proches doit s'être transformé en incrédulité en comprenant qu'il ne s'agissait là que d'une espièglerie du marié! On dirait une histoire de film, non?

Et pourtant, c'est bel et bien le plan qu'a concocté le malin humoriste Martin Vachon en engageant une cascadeuse lors de son mariage. Et non, ce n'est pas sa conjointe, Catherine Vachon, qui a fait des roulades dans le gazon. Si les mariages sont généralement mémorables, surtout pour les amoureux, il n'y a pas que les principaux intéressés qui ont dû garder cette journée bien fraîchement en mémoire!

Ce jeudi, l'animateur de Combien tu m'aimes? partageait un souvenir croustillant datant de son mariage, il y a neuf ans « Encore à ce jour, meilleure décision ever », peut-on lire sur le contenu. Voyez la scène vous-même dans la vidéo ci-dessous.

L'ex-candidat de Big Brother Célébrités vient d'ailleurs tout juste de reprendre la tournée de son deuxième one-man-show pour l'automne ( ou son « one-manchot », comme il l'appelle), avec plusieurs dates en septembre et octobre en région avant de livrer sa grande première médiatique à Montréal le 30 octobre prochain.