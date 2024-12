Maripier Morin aborde son accouchement difficile

Comme elle l'a mentionné dimanche à Tout le monde en parle, Maripier Morin a eu un deuxième accouchement plus difficile que le premier.

« C'était un bébé de 9 livres en postérieur. J'avais eu une grossesse un peu raide aussi », nous racontait-elle alors que nous l'avons rencontré lors de la journée de promotion pour OD Tentations au soleil la semaine dernière. « Ça fait en sorte qu'après mon accouchement, il a fallu que je sois alitée le temps que tout se replace. »

Son bébé est en grande forme. « On l'appelle Gros Henri », nous confie-t-elle, « parce que ma fille, elle chante : "J'aime papa, j'aime maman, j'aime mon gros chat, j'aime mon Gros Henri". À cause de ça, on l'appelle maintenant Gros Henri. Mais il est aussi très gros. Il est dans le 96e percentile. C'est un bébé bonheur. C'est un bébé lumineux, qui est affectueux. Il a de grosses joues. Il est le fun à prendre. Il est le fun à coller. Il me fait du bien, il fait du bien à mon chum et il fait du bien à tout le monde. »

Il faut savoir que Maripier Morin a vécu des moments très difficiles dans les derniers mois. Elle en parlait d'ailleurs à Tout le monde en parle dimanche. Un « bébé bonheur » comme Henri est donc évidemment plus que le bienvenu dans cette famille ayant vécu des montagnes russes d'émotion.

On leur souhaite un temps des fêtes doux, rempli de câlins et de tendresse.

Notons que le passage de Maripier Morin au talk-show de Guy A. Lepage a engendré des échanges musclés. Plus de détails ici.