Tout le monde en parle : Les téléspectateurs réagissent à la présence de Maripier Morin

Maripier Morin était de passage à Tout le monde en parle ce dimanche, afin de faire la promotion d'OD Tentations au soleil.

Comme nous nous en doutions, l'animatrice a fait couler beaucoup d'encre, mais, cette fois, elle a reçu beaucoup plus de fleurs que de pots :

« Quel cheminement elle a fait. Elle est un très bel exemple de courage. Bravo! »

« On a retrouvé une personne sensible, mature et tellement vraie!!! Je ne suis pas une grande fan de l'artiste, mais l'humaine m'émeut. Bravo Marie-Pier! »

« Elle est adorable! Elle mérite pleinement sa place. »

« Wow! Quelle authenticité! 🥰😍❤️ »

« WoW ! Maripier Morin je suis très heureuse pour toi. Continue D’être bienveillante pour toi, ton authenticité fait de toi une femme formidable. ✊ »

Si les commentaires étaient essentiellement positifs, certains ont quand même remis en doute la nécessité de sa présence à Tout le monde en parle :

« Guy, le problème c’est pas qu’on aime pas MPM, le problème c’est qu’on aime pas quand les médias font la glorification des agresseurs 😉 »

« on jase là … je suis super empathique et bienveillante, mais honnêtement, j’ai vraiment de la misère avec tout ça, surtout ce retour précipité à la télé. C’était quoi le but de l’entrevue? Ils ont à peine parlé d’OD tentation. Ensuite, c’était un festival de victimisation sur tous les autres sujets abordés. Quel message on essaie de faire passer ici? Prends une pause, construis ta vie (famille, marque de mocktails, etc.), puis reviens comme si de rien n’était? en oubliant tout ce qui s’est passé?! 👀 je crois à la réhabilitation, certes, mais c’est le comment du pourquoi ici qui me questionne grandement ! 👀 »

À noter que la présence de Maripier Morin à Tout le monde en parle a aussi généré des échanges musclés entre les internautes, comme celui au bas de l'article.

Précisons que Maripier Morin ne s'est pas défilée, répondant à toutes les questions, même les plus difficiles. Plus de détails ici. D'ailleurs, à cet égard, certains internautes se sont demandés si le fait d'aborder ce sujet sensible était nécessaire... De notre côté, on pense que oui, pour des raisons de sensibilisation.

Notons qu'il ne reste plus qu'une émission de Tout le monde en parle avant la pause des fêtes. Voyez quand le talk-show sera de retour en janvier ici.