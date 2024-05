Marie-Lyne Joncas arbore une nouvelle tête pour un nouveau projet télé

Pour interpréter l'enquêtrice Sophie Lacoste, un changement de look s'imposait.

Voilà pourquoi l'animatrice et comédienne a troqué son habituel blond pour des cheveux bruns foncés, qui lui vont d'ailleurs à ravir.

Voyez le résultat dans la publication ci-dessous.

La transformation a été réalisée par le maître coiffeur Andrew Gilbertt.

Celui-ci écrit d'ailleurs sur ses réseaux sociaux : « FATAL ATTRACTION OU FEMME FATALE 🔥🔥🔥

☀️🔥🌸 on a opté pour un magnifique brun chocolat double espresso pour ma belle @marielynejoncas ☕️ et une coupe texturée pour lui donner de la légèreté et une facilité à se coiffer/décoiffer ✂️✂️✂️ tu seras parfaite dans ton nouveau rôle à la télé cet automne !!! 🍂 ».

Cela nous donne encore plus hâte de découvrir Marie-Lyne dans ce nouveau rôle! Il faudra toutefois patienter à l'automne prochain avant de voir la série Dumas.

Rappelons que Luc Dionne annonçait cette semaine pas une, mais bien deux nouvelles séries. Les détails sont ici.