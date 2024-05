Pas une, mais deux nouvelles séries pour Luc Dionne!

Ce mercredi, nous découvrions la distribution de la prochaine série de Luc Dionne du côté de Radio-Canada, un projet qui lui permettra de renouer avec un comédien de District 31. Les détails à ce sujet sont ici.

Voilà que nous apprenons que nous aurons droit à pas une, mais bien deux séries de Luc Dionne dans la prochaine année, puisque le prolifique auteur signe également le scénario de la série L'appel, qui sera offerte du côté de Club illico.

La série est également endossée par Aetios Productions, donc par Fabienne Larouche et Michel Trudeau.

Le synopsis va comme suit : À l'été 1997, la guerre des motards criminalisés atteint son apogée par le meurtre de deux gardiens de prison. S'en suit alors un véritable parcours des combattants pour les enquêteurs de l'escouade spécialisée Carcajou et la procureure de la Couronne France Charbonneau qui unissent leurs forces pour mettre fin au carnage et faire enfin tomber Maurice « Mom » Boucher.

L'appel raconte l'histoire de cette période charnière dans le milieu judiciaire au Québec, de la vision des procureurs et des enquêteurs sur le dossier et les étapes qui ont mené à l'arrestation et à la condamnation d'un des chefs des motards criminalisés les plus connus de la province.

Les membres de la distribution seront annoncés la semaine prochaine.

Pour le moment, nous ne connaissons pas la date de lancement de la série sur le Club illico.

Qui verriez-vous dans le rôle de Mom Boucher?