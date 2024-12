Marie-Joanne Boucher pose avec son fils pour une rare fois

Cette année, la comédienne Marie-Joanne Boucher a été sur tous les fronts. À la télé, au théâtre et même sous format papier!

En effet, l'interprète de Judith dans la défunte série humoristique Le bonheur a su surprendre ses fans avec Projet Polytechnique, une oeuvre multiplateforme qui vise à conscientiser le public sur les enjeux entourant le féminicide survenu à l'école Polytechnique, il y a 35 ans. Ce projet a d'abord été présenté sous la forme d'une pièce de théâtre, l'an dernier, puis d'un livre contenant les textes du spectacle, et enfin en guise d'un balado, présenté sur OhDio.

Or, on s'en doute, c'est d'abord et avant tout en tant que maman que Marie-Joanne s'illustre, auprès des siens. Celle-ci défilait d'ailleurs récemment aux côtés de sa fille Sophie. Découvrez une photo du duo dans cet article. Cette semaine, c'est cette fois-ci au bras de son fils Laurent, âgé de 16 ans, que Marie-Joanne Boucher s'est présentée, pour un événement spécial visant à souligner l'excellence et la valeur du Projet Polytechnique, de même que la portée de la proposition artistique.

Dans une story partagée sur sa page Instagram, on peut ainsi voir la principale intéressée entourée de son fils aîné, pour une rare fois. Voyez la photo ci-dessous. Celui-ci écrit, sans doute ému par l'honneur reçu par sa mère :

« Bravo je suis super fier de toi🙌 »

Nous tenons à envoyer nos plus sincères félicitations à Marie-Joanne pour ce bel honneur, qui récompense un projet qui n'a sans doute pas fini de faire parler, pour le mieux.

