Marie-Ève Janvier partage de sublimes photos de famille

L'automne pointe peut-être le bout de son nez depuis quelques jours, certes, mais cela ne signifie pas que l'été soit terminé, à en juger les magnifiques clichés publiés ce samedi par Marie-Ève Janvier!

En effet, l'animatrice a partagé une série de photos de ses vacances familiales en Gaspésie, où on peut apercevoir son époux Jean-François Breau et leurs trois enfants, Léa, Laurence et Louis. C'est tout simplement adorable, avec en prime en toile de fond le décor de cette région très prisée du Québec. Voyez la publication ci-dessous.

Elle écrit : « Retour sur de belles vacances gaspésiennes 👌🏻☀️🌊 🪨🩵 »