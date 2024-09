Maripier Morin offre un cadeau étrange à sa coanimatrice Marie-Ève Janvier

Maripier Morin et Marie-Ève Janvier débutaient leur collaboration sur les ondes de Rythme ce mardi 3 septembre.

Afin de marquer le coup, Maripier a décidé d'offrir un cadeau bien particulier à sa nouvelle coanimatrice.

Avant qu'elle ouvre ledit paquet, un sac cadeau très léger, Maripier a indiqué ceci : « En meeting, tu nous as dit que tu avais commencé ta périménopause et que pendant tes répets de Waitress, tu faisais des jumpings jack et des fois il y avait des petites affaires qui... bon... »

Elle enchaîne : « Moi, j'ai un petit côté cheap, ça me vient de mon père. [...] Quand j'ai accouché, ils m'ont mis un lot de Kotex.... Ouvre le sac, tu comprendras ce que c'est... »

Marie-Ève Janvier révèle alors ce qui se cache dans le paquet, entre rire et perplexité : « C'est des vieilles serviettes sanitaires? »

« Mais, attends », plaide Maripier. « Elles sont vraiment longues, sont deux pieds de long. Elles sont très très absorbantes. Je me suis dit que, comme on va rire beaucoup, peut-être que ce serait bon pour Marie-Ève, parce que je ne les ai pas utilisées. »

Elle ajoute : « Y'en a une qui est ouverte, mais elle est propre. [...] Je les voyais dans ma salle de bain et je me disais : "heille ça, c'est donner au suivant, c'est parfait, ça va servir! C'est mon ratio de l'hôpital de Cowansville. »

« Je vais les laisser ici dans ma case à Rythme », a conclu l'interprète de Jenny dans Waitress, amusée par ce cadeau improbable.

D'ailleurs, Marie-Ève Janvier a terminé une série de spectacles de la comédie musicale le week-end dernier. Son mari, Jean-François Breau, a souligné la chose de touchante manière sur les réseaux sociaux.