Jean-François Breau encense Marie-Ève Janvier

Marie-Ève Janvier terminait son mandat à la tête de la comédie musicale Waitress ce week-end.

En vue de cette dernière, son mari Jean-François Breau lui lancé des fleurs via les réseaux sociaux.

Lisez son très touchant message ci-dessous :

« Après avoir donné naissance à notre garçon pis bâtir le plus doux nid d'amour pour la famille, je t'ai vu et te garrocher tête première, pis RÉUSSIR un de plus beaux et gros défis de ta vie... celui de remonter sur scène, pis briller comme une perséide!

T'es une fuckn' Warrior.

Nos filles te l'disent pas de même, mais elle t'admirent...

Pis moi aussi. »

Marie-Ève Janvier animera, avec Maripier Morin, Les filles du lunch à Rythme dès le mardi 3 septembre.

De son côté, Jean-François Breau poursuit sa tournée avec Salebarbes. Le groupe s'arrêtera notamment à Saint-Tite, Sept-Îles et Baie-Comeau en septembre, mais toutes les représentations affichent déjà complet.