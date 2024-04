Marie-Claude Barrette souligne « un grand jour » pour elle

Marie-Claude Barrette célèbre « un grand jour » sur ses réseaux sociaux en ce lundi 15 avril.

« [...] c’est le 50e épisode d’Ouvre ton jeu et le premier anniversaire du podcast! », dit-elle avec fierté.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes, le balado résonne chez vous et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous accompagner dans votre quotidien. Depuis un an, nous assistons à des discussions humaines, profondes, franches, sans tabous et sans contraintes.

Du fond du cœur, merci! ❤️! », écrit-elle.

Le 50e épisode, avec Annie Villeneuve, est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.

Elle a reçu plusieurs éloges de la part de membres de la colonie artiste, dont Alexandra Diaz, qui écrit : « MC la nécessaire. Une évidence ce succès mérité. Bravo ❤️❤️❤️ », puis la comédienne Julie du Page, qui dit : « Bravo Marie-Claude! J’adore t’écouter ».

Nous nous joignons à elles pour féliciter Marie-Claude Barrette pour cette impressionnante réussite!

