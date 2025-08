Marie-Claude Barrette pose avec son petit-fils qui a maintenant un an

Cette semaine, l'animatrice Marie-Claude Barrette a publié un texte franchement touchant sur ses réseaux sociaux, dans lequel elle aborde son rôle de grand-mère.

Du même coup, elle a partagé une photo où on la voit avec son petit-fils, Henri, qui a maintenant un an. Ensemble, ils sont absolument magnifiques et l'on constate que l'animatrice s'épanouit réellement dans ce rôle important!

Elle écrit : « Je ne pensais pas qu’en devenant mamie, j’allais me sentir plus jeune !!!

Il y a un lâcher-prise qui vient avec ce rôle, un aspect ludique que j’avais mis de côté, et ce désir de le voir grandir.

Henri vient d’avoir 1 an🎈. Quelle magnifique année il nous a fait passer. Angela et Nicolas sont des parents incroyables. C’est beau de voir ma fille devenir mère, de la découvrir sous un nouvel angle. J’apprends à l’observer.

Henri est calme et enjoué. Je lui raconte des histoires, il ne se tanne jamais 🤩. J’aime ce rôle de mamie. Je l’endosse pleinement.

Une chose est certaine : je serai toujours là pour lui. »

Rappelons que nous pourrons découvrir la nouvelle émission de Marie-Claude Barrette, Telle mère, telle fille, à compter du mercredi 27 août à 19 h 30 sur les ondes de Canal Vie.

La série s’intéressera à cinq duos mères-filles qui s’engagent à réparer leurs relations brisées dans cette expérience humaine, encadrée par Marie-Claude Barrette et par une psychologue d’expérience. Les femmes participeront à des séances individuelles et de groupe révélatrices et à des activités visant à mettre leurs différends et leurs similitudes en lumière afin d’avancer positivement dans une meilleure relation.

