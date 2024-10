Marie-Claude Barrette aborde son nouveau rôle de grand-maman

Lors d'une récente entrevue avec la sympathique Marie-Claude Barrette, pour présenter son nouveau projet sur scène, celle-ci a bien voulu nous parler de son nouveau quotidien de grand-maman.

C'est sa fille Marie-Claude qui a donné naissance, il y a quelques mois, au petit Henri. L'animatrice partageait une première photo de son petit-fils ici.

Celle-ci se montre ravie de cette nouvelle étape dans sa vie : « Tu sais, je travaille beaucoup de ce temps-là, j'étais en tournage accéléré pour une série et je savais que je revenais dimanche à la maison puis que j'étais en congé lundi. J'ai dit à ma fille "oh, mon Dieu, je m'ennuie d'Henri", alors elle a dit "on va aller dormir à la maison". »

Elle poursuit : « Ça, c'est comme mon énergie de la semaine! Je suis contente d'être capable de vivre ça, parce que c'est comme si, dès que j'ai un arrêt, je voudrais le voir. Parce que tu sais, un bébé à cet âge-là, ça change vite. Comme là, dimanche, pour la première fois, il a été capable de toucher à son mobile. »

Puis de voir ma fille devenir maman puis de voir Nicolas devenir papa, de voir ce couple-là, cette famille-là se forger, tu sais, sous nos yeux, je les trouve vraiment beaux, vraiment.

Concernant son conjoint, Mario Dumont, qui est devenu grand-père, elle nous dit : « Je le revois 27 ans plus tôt quand il est comme ça. »

Henri, c'est la force d'attraction.

L'animatrice nous dit que lorsque le petit Henri est chez elle, toute la famille converge pour le voir. « Même notre fils, l'autre fois, on l'invite à souper. "Est-ce qu'Henri va être là?" Je dis, oui, "bien on va y aller". »

« On a perdu ma mère il y a deux ans, puis on dirait, là, c'est quelqu'un qui vient au monde. On l'accompagne à grandir, ça fait qu'on est bien heureux. »

Un grand bonheur pour l'animatrice, qui fera bientôt un retour au petit écran dans une nouveauté franchement prometteuse.