Marie-Claude Barrette monte sur scène pour une occasion spéciale

Marie-Claude Barrette fait, selon nous, partie de ces artistes qui ont toujours voulu garder une proximité et une complicité avec leur public. Pas étonnant qu'elle bénéficie toujours d'une énorme cote d'amour des téléspectateurs. Pas étonnant non plus qu'on la retrouvera bientôt sur scène, pour une occasion bien spéciale qui lui permettra d'aller à la rencontre de ses adeptes.

En effet, l'animatrice transportera sur scène son populaire balado « Ouvre ton jeu », dans une formule qui permettra aux personnes présentes de participer activement à la rencontre.

Le 20 octobre, elle discutera avec Chantal Lacroix en direct du Club Dix30 à Brossard (billets ici), tandis que le 27 octobre, elle s'entretiendra avec l'humoriste P-A Méthot à la Salle Albert-Rousseau de Québec (billets ici). De passage à Québec, Marie-Claude Barrette a bien voulu venir nous jaser de cette nouvelle étape pour elle, qui semble particulièrement la ravir.

« Je pense qu'on va vivre aussi au rythme de ce que l'invité a à raconter. Chantal est habituée à parler en public. P-A fait des spectacles. Et ça, c'est important, je pense, de choisir des gens que la salle n'allait pas intimider... Ils vont la sentir, cette salle-là. Et bon, je trouve que c'est deux bonnes personnes », explique-t-elle d'emblée.

On a décidé de l'essayer.

L'animatrice souhaitait par ailleurs bonifier l'expérience pour ceux et celles qui se déplaceront en salles pour l'enregistrement du balado, comme elle nous l'indique : « Je me disais, il faut quand même que l'expérience soit plus immersive parce qu'on va pouvoir voir ces podcasts-là dans la programmation d'« Ouvre ton jeu » en ligne, mais là, pour ceux qui se déplacent... Alors, quand on va arriver dans les deux salles, il y aura deux boîtes. Une boîte où il y a le niveau du public. Donc, les gens vont écrire des questions. Par exemple, si P-A Méthot va en piger, puis il va les choisir de répondre... On va faire environ cinq questions. Il va en choisir une, je vais en choisir une. Donc, il va y avoir le niveau du public. Et dans l'autre boîte... Pour réchauffer la salle, la première demi-heure, je vais faire des « Ouvre ton jeu » express avec le public. Donc, ceux et celles qui veulent que je leur pose des questions, on va mettre les noms dans l'autre boîte. »

Voyez l'invitation de Marie-Claude Barrette dans la vidéo ci-dessous.

Ainsi, au début du spectacle, les invités du public qui auront mis une question dans la 2e boîte pourront monter sur scène pour répondre à Marie-Claude. Quelle belle manière de faire participer le public, qui se sentira complice de l'animatrice.

Je pense qu'il y a quelque chose de particulier, et ça, il faut être là pour le vivre.

L'animatrice pourrait-elle rajouter des dates ailleurs par la suite? La réponse est prometteuse : « Je pense que je vais commencer par faire ces deux-là. Mais mon objectif, moi, ce serait de ne pas faire de si grandes salles, mais de faire des salles partout au Québec. [...] Si on peut, on va le faire. On va faire plus. J'aimerais ça vraiment dire "OK, c'est Ouvre ton jeu On Tour". Ça serait le rêve. »

Nous avons particulièrement hâte d'assister à cet enregistrement spécial à Québec, pour voir l'atmosphère qui se créera autour des confidences de P-A Méthot à Marie-Claude Barrette. Parions que l'émotion sera au rendez-vous, comme c'est souvent le cas avec cette animatrice qu'on aime!