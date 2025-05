Marc-André Grondin révèle son tout nouveau projet d'animation

S'il a causé la surprise la semaine dernière en annonçant que sa conjointe Sarah-Jeanne Labrosse et lui attendaient leur troisième enfant, voilà qu'on a appris cette semaine que Marc-André Grondin serait bientôt la tête d'affiche d'un projet musical tout neuf.

Après avoir endossé plusieurs rôles désormais mythiques au petit et au grand écran, n'hésitant pas à ajouter de nouvelles cordes à son arc, le populaire comédien s'apprête à atterrir sur les ondes radiophoniques, cette fois en tant qu'animateur. En effet, dès le 15 juin prochain et jusqu'au 3 août, Marc-André Grondin se voit confier l'animation de Micro ouvert, une toute nouvelle émission où les confidences des convives se mêleront aux sonorités estivales et aux rires.

Il s'agit d'un projet qui lui colle parfaitement à la peau, lui qui est un fin musicien. Certains auront d'ailleurs remarqué que cette facette de sa personnalité a fait l'objet d'un épisode de la 3e saison de Passion poussière, dans lequel Sarah-Jeanne lui a dédié l'aménagement d'un sous-sol axé sur la musique, instruments compris.

Ainsi, les dimanches de 12 h à 14 h, le jeune papa conviera les auditeurs dans une atmosphère qu'il connaît et affectionne particulièrement, pour y découvrir l'univers des artistes d'ici et de leurs musiciens. Parmi les invités qui ont accepté de se prêter au jeu de la nouvelle proposition de la chaîne figurent notamment Safia Nolin, le guitariste Velours velours, le musicien Boogat, Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, France D'Amour et Patrick Norman.

C'est à ne pas manquer dès le 15 juin sur ICI Première.

Rappelons que ce n'est pas la seule nouveauté radiophonique qui nous attend cet été. En effet, cette fois sur les ondes de Rythme FM, un trio réunissant d'anciens participants de Sortez-moi d'ici animera une nouvelle émission estivale, qui s'annonce pétillante à souhait. Les détails ici. Il n'y a pas à dire, l'été sera florissant du côté des radios du Québec!