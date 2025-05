Des participants de Sortez-moi d'ici font équipe pour une nouvelle émission

À l'approche de l'été, nombreuses sont les chaînes qui adaptent leur programmation et qui proposent des émissions remaniées, teintées de légèreté estivale. C'est également le cas du côté de la radio, à commencer par la station Rythme FM.

Ces dernières années, la station s'est adaptée aux besoins des auditeurs, en proposant du contenu estival et en embauchant des personnalités qui ne font pas partie de la grille-horaire habituelle.

Pour le retour à la maison, tout l'été, Rythme mise ainsi sur un trio novateur, qui aura le mandat d'égayer nos fin de journées. Dans Le retour de l'été, on pourra entendre les voix de Pascal Morrissette et sa conjointe Julie Ringuette. Le couple a d'ailleurs fait ses premières armes à la radio, en duo, au moment de la semaine de relâche, en mars dernier. Pascal et Julie animaient Le couple du lunch, en remplacement temporaire des Filles du lunch, qu'animent quotidiennement Marie-Ève Janvier et Maripier Morin.

Le couple sera rejoint par nulle autre que Chloée Deblois, une des participantes de l'actuelle saison de Sortez-moi d'ici. Il s'agira de véritables retrouvailles pour la jeune femme et Pascal, eux qui ont été ensemble quelques jours au Panama, dans la téléréalité dominicale de TVA. Bien que cette dernière ait été évincée en début de parcours, le duo a pu développer une belle complicité. Il sera donc agréable de les entendre à l'œuvre ensemble pendant tout l'été!

On ne manque pas Le retour de l'été qui sera diffusé du lundi au jeudi sur l'ensemble du réseau Rythme FM dès le 16 juin prochain à 15 h 55.

Quant à son bref passage à Sortez-moi d'ici, mentionnons que Chloée nous a révélé que son arrivée en sol tropical ne s'était pas passée comme prévu, alors qu'il a commencé par une bien mauvaise nouvelle. Les détails dans cet article.