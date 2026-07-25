Maïka Desnoyers réagit à une série de commentaires déplacés sur son poids

Connue pour sa franchise et sa grande ouverture, Maïka Desnoyers partage régulièrement sur les réseaux sociaux des parcelles de sa vie aux internautes. Ce qui, bien entendu, ne manque pas d'attiser l'attention de ses réfractaires.

Épuisée par les remarques émises sur son corps depuis sa récente perte de poids, la courtière immobilière a réagi par l'entremise d'une story sur sa page Instagram. En mentionnant d'emblée avoir un évident plaisir à répondre à ces commentaires déplacés, elle réagit, à la remarque « Trop maigre Maïka. Tu étais plus belle avant » : « Heureusement, la seule personne à qui je dois plaire, c'est moi-même. Mais merci de votre commentaire non sollicité, ça aurait vraiment pu être constructif. »

Dans la même publication partagée par Maïka, on y trouve ensuite la « très aimable » mention d'une certaine Louise, qui suggère à Maïka « qu'il faut maintenant arrêter de maigrir. » Ce à quoi la principale intéressée s'est permis d'indiquer :

« Quand je vais avoir mes rdv à l'hôpital pour mes ennuis de santé avec mes glandes surrénales et mon cortisol, je vais mentionnées aux médecins qui tentent de m'aider, qu'outre le fait que je suis malade, une inconnue prénommée Louise veut vraiment que j'arrête de maigrir. Merci ça va leur mettre de la pression à trouver quel est mon problème. »

On aime son aplomb! Il faut dire que de tels commentaires et remarques déplacées n'ont aucunement leur place sur les réseaux sociaux, et découragent certainement les personnalités publiques à s'afficher davantage, à entretenir un lien de proximité avec leurs fans.

Tout comme Maïka, Rosalie Vaillancourt s'est, elle aussi, frottée à un commentaire désobligeant sur son apparence post-partum, déclenchant un tollé parmi plusieurs artistes féminines. C'est à lire ici.