Maïka Desnoyers lance un nouveau livre

« Je ne sais pas pourquoi, je suis mal faite, on dirait que je m’en rajoute tout le temps, c’est psychologique. Des fois, ma mère me disait quand j’étais jeune : "Voyons, toi là, y’a un trou d’eau à quelque part, faut que tu te pitches dedans". Je sais pas pourquoi je suis faite comme ça », nous disait Maïka Desnoyers, l'animatrice de Vendre ou Rénover au Québec en entrevue, avant de nous dévoiler qu'elle s'apprête à mettre au monde... un deuxième livre.

« Ça va super bien avec Vendre ou rénover, je fais de la radio je fais quand même pas mal de remplacements, trois enfants, j’ai aussi Fauve Collection qui est ma compagnie de sacs, de bijoux, qui roule vraiment super bien. Les gens adorent nos produits, c’est que du bon comeback, c’est le fun. »

Son secret pour jongler avec tout ça?

Arriver à accepter que la stabilité n’est pas une option?

Dans sa seconde oeuvre, dont la sortie est prévue pour avril, c'est justement de ça dont il sera question.

« Dans ce livre-là, je vais parler un peu plus du côté femme de carrière. De la difficulté que c’est d’avoir des entreprises. Souvent, les gens sont genre : "Oh mon dieu, toi tu es tellement chanceuse, parce que tu arrives à tout faire en même temps, tu n’as pas de problèmes, tu es bonne, tu es avec un ancien toxicomane et tu es restée", pis je suis comme : "moi aussi j’en ai des problèmes, tu sais", pis à un moment donné, de mettre le doigt sur tes problèmes - et non de les accepter - mais de mettre le doigt dessus, de trouver des solutions pis essayer de travailler pour justement que ça fonctionne, je pense que ça a été ça ma clé. »

Je vais vraiment m’ouvrir sur tous les points négatifs de ma personnalité, de qui je suis, de mes business, d’à quel point faut tu travailles et qu’il y a toujours quelque chose de positif quand tu finis par travailler fort.

Ce n'est pas à la légère qu'elle s'est embarquée dans cette mission : « Je me mets une pression parce que je sais que je suis loin d’être parfaite, j’ai des défauts et je veux expliquer aux gens que ce n’est pas parce qu’ils ont des problèmes, qu’ils ne peuvent pas réussir. Souvent on a l’impression que, « Ah j’ai tel trait de personnalité, ou malheureusement j’ai vécu telle chose dans ma vie pis ça m’a vraiment handicapé », mais c’est vrai que souvent on a l’impression qu’on ne peut pas réussir à cause de ça. C'est de se dire : " Ah bin, moi je suis TDA fait que d’avoir telle affaire je ne peux pas le faire ", non, tu sais moi j’ai réussi à le faire en ayant vraiment un background de débile, en ayant une tonne de défauts assez intenses que les gens ne savent pas, et moi j’ai fait : " sais-tu quoi? Je vais réussir quand même ". Je veux juste que ça donne l’espoir au monde de : " Hey si elle a été capable de le faire avec TOUS ces problèmes-là, bin pourquoi moi je ne serais pas capable? " C’est vraiment ça mon but, pis si le monde ils l’aiment pas, ils l’aimeront pas, je l’ai écrit pareil (rires).»

Les impressions débutaient en mars et l'arrivée en kiosque est prévue dans les prochaines semaines.