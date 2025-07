Magnifique photo d'Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge en mode chalet

L'ancien couple témoin de Si on s'aimait, Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge, passe du bon temps au chalet ces jours-ci.

Emily a d'ailleurs partagé une superbe photo d'elle et son amoureux au bord de l'eau. Les deux tourtereaux sont bien emmitouflés dans leurs cotons ouatés, collés l'un contre l'autre.

Voyez la photo au bas de l'article.

La chanteuse et comédienne a aussi dévoilé quelques autres images de la fin de son mois de juillet, qui semble avoir été marqué par de beaux moments en famille et entre amis, ainsi que par des balades en bateau sur le lac au coucher du soleil. De belles vacances, quoi! Voyez ces six clichés dans la story ci-dessous.

Notons que nous pourrons voir la professeure de danse et de sports de Star Académie à la télé prochainement, alors qu'elle reprendra son rôle de Nathalie dans l'excellente série FEM. Voyez des images de son personnage ici.