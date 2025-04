Photos : Lennikim et Émily Bégin retrouvent leurs personnages pour une 2e saison de FEM

La première saison de la série FEM s'est imposée comme un visionnement aussi nécessaire qu'intéressant, alors que nous y découvrions l'histoire bouleversante de Zav, interprété par Lennikim, un protagoniste qui se questionnait sur son identité, ses envies et ses aspirations.

Voilà qu'une deuxième saison est en tournage, pour notre plus grand bonheur, toujours avec la talentueuse réalisatrice Marianne Farley.

Dans cette suite, Zav, qui a affirmé s’identifier au genre féminin à la fin de la saison 1, fait ses premiers pas dans l’industrie musicale. Le succès de la chanson volée par sa coach Nathalie Mercier permet à Zav d’entamer sa carrière d’auteure. Elle est cependant déstabilisée par les personnalités fortes des artistes du milieu de la musique et doit tenter de se réaliser malgré les obstacles, tout en naviguant au travers de ses questionnements liés à son identité de genre. Sa détermination à réussir en musique l’amène à privilégier ses nouvelles relations au détriment de ses proches. Zav finit par comprendre qu'elle doit avancer pour elle-même. Cette prise de conscience lui permettra de partir sur de nouvelles bases pour bâtir sa carrière.

Pour l’idéateur Maxime Beauchamp, cette nouvelle saison représente une preuve de confiance de la part du diffuseur et des auditeurs et permet de poursuivre l’exploration : « Avoir une saison 2 permet d'explorer un tout nouvel univers pour le personnage de Zav et d’approfondir davantage cette quête identitaire riche et essentielle dans le contexte politique actuel. En saison 1, nous avons exploré comment la masculinité affecte Zav. La saison 2 nous donne la chance de montrer l'envers de la médaille et d'explorer comment Zav s'épanouit ou s'oublie dans sa féminité », indique-t-il.

« Je suis heureuse de retrouver ma précieuse famille de FEM pour cette deuxième saison qui promet d’être captivante et haute en couleur. En cette période d’instabilité politique je me sens plus que jamais reconnaissante, en tant qu’alliée, de pouvoir signer la réalisation d’une série comme FEM. Une série qui met de l’avant des enjeux de quête identitaire. Une série qui se veut sensible et humaine et qui cherche d’abord et avant tout à ouvrir des discussions », ajoute Marianne Farley, réalisatrice

Nous avons eu le plaisir de visiter le plateau de tournage, au Parade studio à Montréal. Voyez nos photos ci-dessous.

La distribution principale comprenant Lennikim (nommé aux prix Gémeaux pour son interprétation), Émily Bégin, Marie Soleil Dion, Danny Gilmore, Willia Ferland-Tanguay, Ellicyane Paradis, Robin L’Houmeau et Chantal Fontaine, est de retour dans cette nouvelle saison. Antoine Pilon, Jean-François Nadeau et Antoniya incarnent de nouveaux protagonistes. Tout comme pour la saison 1, la nouvelle équipe de scénaristes a pu compter sur Sasha Baga et Tranna Wintour à titre de conseillères à la scénarisation. Emmanuel Alias (Kroy), Camille Poliquin (Milk & Bone) et Antoniya signent de nouveau les musiques originales de la série.

Cette série de fiction d’Unis TV, une chaine incluse dans le forfait télé de base partout au Canada, sera disponible en 2026 en intégralité sur TV5Unis, avant d’être diffusée à la télévision. Il est toujours possible d’y visionner la première saison.