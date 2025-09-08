Lynda Lemay partage une rare photo avec sa fille, qui fait un métier hors de l'ordinaire

Cette fin de semaine, Lynda Lemay a fait un petit voyage en Allemagne pour aller voir sa fille, Jessie, performer.

La jeune femme fait du trapèze volant dans un cirque dans la ville de Constance (Konstanz).

Rappelons que Jessie est également la fille de Patrick Huard.

La chanteuse a partagé une rare photo avec celle-ci et écrit ceci :

« Je déborde de la plus immense des fiertés après avoir applaudi à m’en éclater les paumes ma star, ma majestueuse voltigeuse, ma grande fille d’amour! Merci ma Jess! Tu brilles, tu rayonnes, tu éblouis! Beauté pure! J’en ai la gorge toute nouée! Bravo! Je t’aime! ❤️ ».

La belle-mère de Jessie, Anik Jean, a répondu ainsi à la publication de Lynda : « Tellement hâte d'y aller à mon tour !! Vous êtes magnifiques ❤️🔥 ».

Voyez-la en action au trapèze ici.