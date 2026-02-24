Lynda Lemay partage une rare photo avec sa fille cadette

Lundi, la chanteuse Lynda Lemay assistait au spectacle de l'auteur-compositeur-interprète américain Conan Gray à Toronto, dans le cadre de sa tournée Wishbone World.

Elle était accompagnée de sa plus jeune fille, Ruby Weisinger. Cette dernière, dont le papa est le gérant d'artistes Michael Weisinger, est maintenant âgée de 20 ans. Voyez la photo partagée par la fière maman au bas de l'article.

Il faut savoir que Lynda Lemay a deux filles. Sa plus grande, Jessie Huard (aussi la fille de Patrick Huard), est une talentueuse artiste trapéziste, qui oeuvre actuellement dans un cirque à Budapest, en Hongrie. Voyez des images de ses performances spectaculaires ici.

Lynda Lemay est présentement en tournée de spectacles au Québec. Elle visitera l'île d'Orléans et Sainte-Adèle dans les prochains jours. Consultez toutes ses dates de spectacles ici.

Le 6 mars prochain, la chanteuse fera paraître un nouvel album en collaboration avec le guitariste Jean-Félix Lalanne. L'opus, intitulé À fleur de cordes, comprend certains titres déjà connus, comme « Le plus fort, c'est mon père », ainsi que de nouvelles chansons, dont la percutante « La fille de Clément », qui raconte l'histoire d'une personne en situation d'itinérance. Découvrez le vidéoclip au bas de l'article.