Luc Poirier formule des excuses à Louis Morissette après une bouillante controverse

Cette semaine, l'entrepreneur Luc Poirier a accordé une entrevue à Sophie Durocher à QUB Radio dans laquelle il remettait en question la gestion que Louis Morissette fait de la Fondation Louis & Véro.

Louis a rapidement réagi avec colère à ces déclarations. Lisez sa réponse ici.

Le lendemain, l'homme d'affaires québécois particulièrement actif dans le domaine de l'immobilier a formulé des excuses sur ses réseaux sociaux.

« Aujourd’hui, je tiens à m’excuser pour la controverse provoquée par mes propos récents concernant Louis Morissette. Ce n’était pas le sujet initial de l’entrevue à la radio, et la question m’a pris par surprise.

J’ai toujours été authentique, toujours été moi-même, et ce que vous avez vu, c’est une réaction spontanée, rien de plus.

J’ai rapporté quelque chose qui m’avait été dit par une connaissance. Même si je n’ai aucune raison de douter de cette personne, je ne peux pas la confirmer puisque je n’étais pas présent à ce moment-là. Je reconnais que je n’aurais jamais dû affirmer que Louis Morissette avait pris un cachet lors d’un événement pour sa fondation.

Je m’en excuse sincèrement auprès de lui et de sa fondation.

Mon objectif a toujours été d’inspirer et de motiver, pas de dénigrer. Que ce soit à travers les Ferrari, les IronMan, la poursuite d’un MBA dans la quarantaine ou d’autres défis, j’essaie de montrer que tout est possible. Je partage en toute transparence sur les finances et l’entrepreneuriat, car j’aurais aimé, moi aussi, avoir accès à ces connaissances dès le départ.

Si Louis redonne avec ses spectacles d’humour, moi, je le fais à travers mes partages, mes livres et mes conférences. C’est ma façon d’apporter quelque chose de positif et de redonner au suivant.

Au-delà de ces initiatives, je suis aussi très impliqué en philanthropie, souvent sans en parler. La semaine dernière, j’ai organisé deux soirées au profit de trois fondations, car pour moi, aider et contribuer vont bien au-delà de la visibilité.

Vous comprendrez donc que je respecte profondément ceux qui s’engagent pour un monde meilleur. Et comme il y a du bon dans toute chose, j’espère que, lorsque la poussière sera retombée, cette situation aura au moins permis de faire connaître encore davantage la fondation de Louis et Véro ainsi que leur engagement envers l’hébergement permanent des adultes autistes.

Bref, rien ne sert de continuer le débat, alors je n’en reparlerai plus. »

