Début des tournages de Dans l'oeil du dragon : Quel genre de dragon sera Luc Poirier?

C'est aujourd'hui que débutent officiellement les tournages de la nouvelle saison de Dans l'oeil du dragon.

Cette année, Luc Poirier remplacera Nicolas Duvernois, qui a pris une pause de la plupart de ses engagements professionnels.

Luc Poirier est le parfait successeur au fondateur de Pur Vodka. Rencontré récemment, il nous donnait ses impressions face à ce nouveau rôle qu'il aura à jouer en tant qu'investisseur aux côtés d'Isabèle Chevalier, David Côté, Georges Karam et une autre petite nouvelle, Anne Martel [photo ici].

« Dans la vraie vie, avant, je le faisais déjà, j'investissais dans plein d'entreprises. Pis je faisais beaucoup de mentorat. Donc, pour moi, ça va juste être naturel. »

« J'ai eu des entreprises dans tous les domaines : restauration, import-export, détail, manufacturier et immobilier, bien évidemment. Donc, j'ai tout fait. Au moins, je vais être capable de comprendre plus l'univers de tout le monde. Parce que souvent, il y a quelqu'un qui vient et qui n'a jamais fait ce domaine-là. Ben, c'est difficile. Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas fait à part la technologie. Mais j'ai pas mal trempé dans tout le reste. Donc, mon bagage d'expérience va aider. »

Sa femme, Isabelle Gauvin, que le public a pu découvrir dans l'émission Vie$ de rêve, est bien confiante que son époux sera le parfait dragon. « Si l'idée n'a pas d'allure, il va le dire. Si l'idée est bonne, il va le dire aussi. »

C'est quelqu'un qui va dire ce qu'il pense.

Elle ajoute : « Je pense qu'il va vraiment investir dans les compagnies auxquelles il va croire. Ça ne me surprendrait pas qu'il dise : "OK j'embarque", mais qu'il embarque vraiment. C'est sûr qu'il y a une diligence et tout ça à faire, mais je ne serais pas surprise qu'on ait vraiment de nouvelles compagnies à gérer. Je ne serais pas surprise non plus qu'à un moment donné il dise : "heille, ça, ma femme je pense qu'elle aimerait ça, j'investis et je vais vous la présenter!". Il est super cute. Il pense tout le temps à moi. »

Avant les tournages, Luc n'avait jamais rencontré ses quatre collègues dragons. Nous verrons si la chimie opérera en avril prochain, mais nous ne sommes pas très inquiets!