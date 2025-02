Louis Morissette réplique avec colère après des propos diffamatoires de Luc Poirier

Dans une entrevue accordée à Sophie Durocher pour QUB Radio, l'homme d'affaires a répliqué à une critique de Louis Morissette à son endroit avec une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir et froisser.

Sans reproduire ici les affirmations de Luc Poirier, celui-ci a remis en question la gestion que Louis Morissette fait de la Fondation Louis & Véro, ce qui a déclenché la colère du principal intéressé.

L'entrevue de Luc Poirier est ci-dessous (à 12 min. pour le segment sur Louis Morissette).

Louis Morissette écrit : « Dans le cadre d’une entrevue diffusée hier sur les ondes de QUB radio, l’homme d’affaires Luc Poirier a attaqué mon intégrité personnelle ainsi que la gouvernance de la Fondation Véro et Louis. Les allégations qu’il a formulées concernant le financement de la Fondation Véro et Louis sont fausses et diffamatoires. Je tiens à nier CATÉGORIQUEMENT ces allégations calomnieuses manifestement motivées par des intentions malicieuses. Je ne laisserai jamais personne remettre en cause mon intégrité personnelle et mon mandat philanthropique en tant que fondateur et Président du C.A. de la Fondation Véro et Louis. JAMAIS je n’ai reçu d’honoraires de la Fondation Véro et Louis. Jamais. Véro, moi-même et les membres du Conseil d’Administration nions vigoureusement ces accusations gratuites, injustifiées qui nous attaquent personnellement et sont nuisibles aux fondements et à la mission de la Fondation.

Je respecte l’opinion des gens qui peuvent avoir un désaccord avec mes prises de position. Cependant, je ne peux pas laisser de fausses accusations être véhiculées pour m’attaquer personnellement et porter ombrage à notre mission d’aider les familles d’adultes autistes. Je ne ferai aucune autre déclaration sur le sujet et à partir de maintenant je laisserai mes avocats entreprendre les démarches qui s’imposent. »

Véronique Cloutier a aussi tenu à se prononcer en repartageant le message de son mari, et en écrivant : « En tant que co-fondatrice, j’endosse chaque mot de ce texte. Merci à tous et toutes pour votre soutien 🤍 »

Par ailleurs, Véro et Louis semblent recevoir l'appui de plusieurs membres de la communauté depuis la parution de l'entrevue. Alexandre Champagne écrit notamment : « Pendant que Luc Poirier laissera un vide abyssal derrière lui étant donné sa mince (lire, absente) contribution intellectuelle au discours social québécois, en plus de profiter de toutes les zones grises fiscales prédatrices possibles pour gonfler sa fortune, Louis et Véro changent le visage du traitement de l'autisme au Québec, avec leur propre argent, temps et énergie.

Moins de Ferrari, plus de fondations peut-être? »

Rappelons que la mission de la Fondation Véro & Louis est de créer des milieux de vie de longue durée, adaptés pour des personnes autistes de 21 ans et plus. Vous pouvez faire un don juste ici.