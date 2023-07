Louis Morissette prend une décision difficile concernant ses réseaux sociaux et s'explique

Plusieurs artistes décrient actuellement, haut et fort, le climat de tension qui règne sur les réseaux sociaux. Nombreux sont celles et ceux qui doivent affronter les commentaires haineux et la bêtise alors qu'ils publient des contenus positifs à leurs abonné.e.s.

La situation décrite semble être celle que connaît Louis Morissette, qui a pris une décision difficile concernant ses réseaux sociaux.

Celui-ci explique qu'il ne publiera dorénavant que des contenus professionnels et s'abstiendra de publier des contenus plus personnels ou des opinions.

Il s'explique : « J’ai essayé de garder ce mur ouvert. J’ai sincèrement cru qu’il pourrait y avoir des échanges valables sur une base de désaccord. Il y en a eu, mais ils sont inondés par des gens qui ont écrit des dizaines et des dizaines de messages insipides(une personne s’est rendue à 100). J’ai toléré le désaccord avec mon propos, je ne fais pas de cas des « té yinque un criss de cave », je vis avec l’idée des subventions même si la plupart des industries le sont. Je ne peux juste plus tolérer qu’on insulte les gens qui partagent mon point de vue, ou qu’on ramène ça à ma belle-famille. Mes opinions ne concernent que moi.

Ce mur redeviendra une page publique où je ne vais que parler de mes projets professionnels. Car quand on sort de ce cadre, ça dérape.

Peace ☮️ »

Il faut en outre se rappeler que les gens qui sont derrière leurs écrans, célébrités ou pas, sont tous des humains sensibles. La nuance et le respect demeurent de mise en tout temps.

Nous félicitons Louis Morissette d'avoir mis son pied à terre dans ce contexte difficile, même si ses publications plus personnelles vont nous manquer.

Mise à jour : Louis Morissette a retiré le message en question de ses réseaux sociaux.

Notons que nous pourrons retrouver Louis Morissette, cet automne, à la barre de la seconde saison du Maître du jeu. Les détails sur cette seconde mouture attendue sont ici. Phil Roy, qui jouera dans la 2e saison, nous parlait d'ailleurs du début des tournages ici.

Louis Morissette travaille aussi à l'écriture d'une troisième saison de Virage, avec Éric Bruneau qui abordait justement ce projet ici.