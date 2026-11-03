Lou-Pascal Tremblay avoue rêver souvent à l'une de ses partenaires de jeu dans STAT

Lou-Pascal Tremblay, qui incarne le médecin urgentologue Jacob Faubert dans la série STAT, est un collaborateur régulier de l'émission de radio Génération J animée par Julie Bélanger sur les ondes de Rythme FM.

Le comédien a confié récemment à son micro un rêve tout à fait cocasse qu'il fait de façon récurrente. « Je rêve à Suzanne Clément fréquemment. Quand je me réveille le matin et que j'ai rêvé à elle, je suis tellement content parce que j'ai hâte d'aller lui conter au CCM [maquillage-coiffure] parce qu'elle se tord de rire, parce qu'ils ne font aucun sens. »

L'acteur a ensuite affirmé qu'ils se retrouvent ainsi souvent dans un stationnement, plus précisément celui devant leur lieu de tournage.

Ça se termine souvent par une date, dans ma voiture où on se donne des becs.

Mais l'un de ses plus récents rêves a été beaucoup plus inusité, voire grandiose. « J'allais la chercher chez elle en hélicoptère. J'atterrissais dans le driveway. Ta ta ta ta ta! [Il imite un bruit d'hélicoptère]. Je la faisais rentrer dans l'hélicoptère et je l'amenais en date, faire un pique-nique sur un glacier. »

Ç'a pas de bon sens que je donne des becs à Suzanne Clément!

Intrigué, le comédien a fait analyser son rêve, on imagine par l'intelligence artificielle, qui lui a révélé que le rêve pourrait démontrer un désir de transformer le respect et l'admiration qu'il éprouve pour cette femme en une connexion plus intime, ce à quoi Lou-Pascal a ajouté :

« C'est spécial nous autres parce qu'on joue des personnages de fiction qui s'estiment énormément, et mon estime pour elle est aussi réelle que mon personnage. [...] Ça fait cinq ans que je joue avec elle et que je vis un paquet d'émotions, fait que je ne suis pas surpris qu'elle fasse partie de mon subconscient parce qu'on est toujours ensemble. »

Je pense ultimement, c'est juste que je me sens comme privilégié de faire partie de sa vie.

Quel bel hommage rendu à sa partenaire de jeu! Vous pouvez visionner l'extrait radio dans son intégralité ci-bas.

Rappelons que Lou-Pascal est en couple depuis 2019 avec l'influenceuse, entrepreneuse et animatrice Marina Bastarache. Suzanne Clément, quant à elle, foulait récemment un rare tapis rouge avec son nouvel amoureux.