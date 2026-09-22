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Suzanne Clément pose avec son conjoint pour une occasion bien spéciale

Quel beau couple!

Image de l'article Suzanne Clément pose avec son conjoint pour une occasion bien spéciale
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi soir avait lieu, au Monument-National à Montréal, la première du film Pauline Julien : Femme pays, réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette. Pour l'occasion, la distribution du film était réunie, de même que plusieurs invités de marque.

C'est dans ce contexte que la comédienne Suzanne Clément, qui prête ses traits à Pauline Julien dans le film, a posé avec son amoureux.

Plus récemment, dans une entrevue accordée à Sucré salé, la comédienne avait raconté sa première rencontre surprenante avec celui qui était à son bras hier.

Voyez le couple en photo ci-dessous.

Ne sont-ils pas magnifiques?

Rappelons que le film replonge dans la vie de Pauline Julien, chanteuse flamboyante, véritable icône poétique et politique, qui a laissé de nombreuses empreintes en nous. Nous la suivons autant dans ses triomphes sur scène, dans ses prises de position pour l’émancipation du pays du Québec, que dans des moments d’intimité absolue auprès de ses enfants, mais surtout, au cœur de son histoire d’amour incandescente avec Gérald Godin. Le film l’attrape au moment où elle apprend le diagnostic d’aphasie dégénérative qui lui arrachera la parole...

On y retrouve aussi les comédiens Patrice Dubois (Gérald Godin), Violette Chauveau, Alexa-Jeanne Dubé, Steve Gagnon et Véronique Côté, qui étaient tous présents à la première. Voyez notre galerie de photo plus bas.

Le film prend l'affiche partout au Québec ce vendredi 25 septembre.

Évidemment, on retrouve aussi Suzanne Clément dans STAT cette saison, les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

Tapis rouge du film Pauline Julien, femme pays

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L'équipe du film
Sur la photo : Violette Chauveau, Patrice Dubois, Steve Gagnon, Alexa-Jeanne Dubé, Suzanne Clément, Anaïs Barbeau-Lavalette et Véronique Côté
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L'équipe du film
Sur la photo : Steve Gagnon, Anaïs Barbeau-Lavalette, Suzanne Clément, Alexa-Jeanne Dubé, Patrice Dubois, Véronique Côté et Violette Chauveau
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Tapis rouge du film Pauline Julien, femme pays
Sur la photo : Suzanne Clément et Violette Chauveau
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Tapis rouge du film Pauline Julien, femme pays
Sur la photo : Violette Chauveau et Suzanne Clément

Mentionné dans cet article

Photo de Suzanne Clément
Suzanne Clément

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