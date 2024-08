Livia Martin fréquenterait le fils d'un politicien très connu

La comédienne Livia Martin, fille de l'humoriste Maxim Martin, est apparue ce week-end aux bras d'un jeune homme à Osheaga.

Ce dernier serait Lambert Drainville, le fils du ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville. Noovomoi affirme que ces deux-là seraient en couple. Et, quand on fouille un peu leur compte Instagram respectif, il y a effectivement peu de doutes sur leur situation matrimoniale.

Lambert, récipiendaire d'un baccalauréat de l'Université McGill avec une majeure en sciences politiques et une double mineure en économie et en développement international, est actuellement attaché de presse du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec.

Voyez des photos du couple, partagées par les deux parties, au bas de l'article.

Livia, qui compte près de 120 000 abonnés sur Instagram et 48 000 sur Tik Tok, est une influenceuse en demande au Québec. On a pu la voir à la télé dans la série Max et Livia avec son papa, ainsi que dans la première saison de Sortez-moi d'ici à TVA.