Les téléspectateurs sont ébranlés suite au verdict de Léo dans Indéfendable

Mercredi soir, dans Indéfendable, nous avons appris que Léo (Sébastien Delorme) a été accusé de meurtre au deuxième degré par les jurés, suite à un procès chargé de tensions.
Les téléspectateurs ont réagi très fortement au verdict :
- « Vous m'avez arraché le coeur »
- « Tellement triste!😢 »
- « Je peux pas croire..... »
- « Je suis encore sur le choc! »
- « Come on !!! Ça faillit me coûter une tv »
Ils ont émis plusieurs réflexions et théories pour la suite de cette histoire enlevante :
- « Léo va côtoyer Jeffrey Blondin ,en prison😬 J'aime pas ça. »
- « Let’s go mon Max c’est le temps de prouver que Diaz st’un ripou!! 😡 Léo a un bon entourage autour de lui, iis vont le sortir de là! »
- « Cette histoire va se régler soit a Noël ou la fin de la saison en avril. Oui, à la fin Diaz va payer. Ils font bien de garder le suspense encore »
- « [...] Je suis sûr que c'est grâce à Nathalie, la soeur de Diaz, que tout va se savoir et qu'elle va le dénoncer. »
- « Je pense que Mélo va travailler là-dessus! »
- « J'ai l'impression que c'est dans son imagination et que ce n'est pas le vrai verdict »
Plusieurs pensent effectivement que Léo a tout imaginé et que le verdict n'est qu'une hallucination. Désolé à tout ceux qui l'espèrent, mais la vérité est souvent cauchemardesque.
Rappelons que les internautes ont émis une hypothèse précédemment qui pourrait bien venir en aide à Léo : les détails ici.
Le public n'a pas manqué de saluer la performance de Sébastien Delorme :
- « Sébastien est sur son X »
Effectivement, le comédien a su nous transmettre la peur et le découragement de son personnage à l'annonce de la décision des jurés et il n'a certainement pas fini de nous impressionner!
