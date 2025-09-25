Les téléspectateurs sont ébranlés suite au verdict de Léo dans Indéfendable

Mercredi soir, dans Indéfendable, nous avons appris que Léo (Sébastien Delorme) a été accusé de meurtre au deuxième degré par les jurés, suite à un procès chargé de tensions.

Les téléspectateurs ont réagi très fortement au verdict :

« Vous m'avez arraché le coeur »

« Tellement triste!😢 »

« Je peux pas croire..... »

« Je suis encore sur le choc! »

« Come on !!! Ça faillit me coûter une tv »

Ils ont émis plusieurs réflexions et théories pour la suite de cette histoire enlevante :

« Léo va côtoyer Jeffrey Blondin ,en prison😬 J'aime pas ça. »

« Let’s go mon Max c’est le temps de prouver que Diaz st’un ripou!! 😡 Léo a un bon entourage autour de lui, iis vont le sortir de là! »

« Cette histoire va se régler soit a Noël ou la fin de la saison en avril. Oui, à la fin Diaz va payer. Ils font bien de garder le suspense encore »

« [...] Je suis sûr que c'est grâce à Nathalie, la soeur de Diaz, que tout va se savoir et qu'elle va le dénoncer. »

« Je pense que Mélo va travailler là-dessus! »

« J'ai l'impression que c'est dans son imagination et que ce n'est pas le vrai verdict »

Plusieurs pensent effectivement que Léo a tout imaginé et que le verdict n'est qu'une hallucination. Désolé à tout ceux qui l'espèrent, mais la vérité est souvent cauchemardesque.

Rappelons que les internautes ont émis une hypothèse précédemment qui pourrait bien venir en aide à Léo : les détails ici.

Le public n'a pas manqué de saluer la performance de Sébastien Delorme :

« Sébastien est sur son X »

Effectivement, le comédien a su nous transmettre la peur et le découragement de son personnage à l'annonce de la décision des jurés et il n'a certainement pas fini de nous impressionner!

Ne manquez pas la suite ce soir, 19h, à TVA.