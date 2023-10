Les nouveaux projets d'Edith Cochrane, entre fictions et animation

Depuis son départ de l’émission Les enfants de la télé en 2022, on peut avoir eu l’impression de moins voir la comédienne dans nos téléviseurs. Pourtant, elle ne s’ennuie pas !

J’ai fait 8 saisons, que j’ai aimées. Mais vraiment, je sentais que j’avais fait le tour de ce projet-là, je me disais, je laisse la place à quelqu’un. Je pense qu’il faut savoir faire ça dans la vie, par amour pour le projet, laisser la place à quelqu’un d’autre.

Depuis, la fiction occupe une majorité de son temps. Elle a notamment tourné sur deux films, dont un sortira bientôt, Sur la terre comme au ciel.

Rappelons qu’Édith Cochrane a également publié un second livre jeunesse le printemps dernier, Sous mon lit, œuvre illustrée de superbes aquarelles par la comédienne aux talents redécouverts, Isabelle Brouillette.

Au théâtre, Édith travaille aussi à la mise en scène de la pièce Bachelor.

Finalement, elle animera pour la première fois un talk-show, Les temps fous. Sur le plateau, qui se veut rassembleur, elle abordera une variété de sujets avec trois invités issus de trois générations qui laisseront deviner leur âge de cœur. Les visions du passé, du présent et de l’avenir seront traitées, mêlant souvenirs et perceptions et créant des conversations marquantes. Les tournages ont débuté et se déroulent à merveille, selon l’animatrice. À voir dès janvier, les vendredis soirs, sur les ondes de Télé-Québec.

Ça ne me demandait pas tant de temps, mais c’est comme si aux yeux de tous, le fait de laisser Les enfants de la télé… Là, je suis disponible pour faire autre chose. Et moi, ça m’a mis dans une autre disposition.

Édith semble sur une nouvelle envolée, « Je me sens sur mon X, autant dans la fiction que dans l’animation ». On souhaite une belle longévité à cette lignée multidisciplinaire de sa carrière.