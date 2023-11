Les gars de Salebarbes abordent leur complicité incroyable : « Cette amitié-là est précieuse »

La popularité de Salebarbes ne se dément pas au Québec, alors que le groupe de musique traditionnelle acadienne comble les salles partout sur son passage.

Plus encore, cette popularité a récemment été auréolée de quelques prix au plus récent Gala de l'ADISQ. Le groupe s'est vu remettre le prix du Spectacle de l'année - Variétés/ Réinterprétations, décerné au Premier Gala, et la chanson de l'année, offerte à « Gin à l'eau salée », un important ver d'oreille.

Voyez aussi le groupe en chanter un extrait pour nous dans cette entrevue vidéo.

Voyez la liste des gagnants de l'ADISQ ici, de même que le groupe lors de son passage victorieux en salle de presse.

Croisés sur le tapis rouge du Gala de l'ADISQ, les membres du groupe expliquent leur popularité ainsi :

On est dans la vérité, dans le goût de faire tripper les gens avec la musique qu'on fait.

Ils ajoutent : « On veut encore observer ça, pas comme un sideline, parce qu'au niveau du travail c'est le centre de notre carrière... mais on veut garder ça authentique, unique et dans le plaisir aussi. »

Est-ce que les gars de Salebarbes ont parfois des désaccords? La réponse ne tarde pas à venir :

C'est bien rare. On se dit la vérité dans la face, tout le temps. On est transparent l'un envers l'autre et c'est pour ça que ça avance, que c'est fluide. C'est beaucoup une affaire d'amitié. Cette amitié-là est précieuse et ça nous donne l'énergie pour avancer.

Le groupe poursuit sa tournée, qui s'étend jusqu'en 2024. Malheureusement, à l'heure qu'il est, il ne reste que très peu de places pour ceux qui n'ont pas encore leurs billets. Les détails à ce sujet sont ici.