Salebarbes et Ginette Reno s'illustrent au Premier Gala de l'ADISQ

Le Premier Gala de l’ADISQ a été diffusé sur les ondes de Télé-Québec et webdiffusé en direct sur téléquebec.tv. L’émission sera disponible en rattrapage sur le web à compter de demain, en après-midi et en rediffusion le dimanche 5 novembre, à 18 h, sur les ondes de Télé-Québec.

Ce mercredi 1er novembre avait lieu le Premier Gala de l'ADISQ, au MTELUS, où 22 Félix ont été remis, le tout entrecoupé de prestations musicales par Ariane Roy , Bleu Jeans Bleu, Jay Scøtt et Mike Clay , Les Shirley, Les sœurs Boulay, Matiu, Shauit, Shreez, Zach Zoya et Sarahmée .

Gagnantes et gagnants du Premier gala de l'ADISQ





Album de l'année - Adulte contemporain

C'est tout moi, Ginette Reno

Album de l'année - Alternatif

Les gens qu'on aime, Philippe Brach

Album de l'année - Anglophone

Like Flowers on a Malten Lawn, Matt Holubowski

Album de l'année - Multilingues et autres langues

Jazz Futon, Valaire

Album de l'année - Choix de la critique

Mercure en moi, Daniel Bélanger

Album de l'année - Classique

Portrait : Alex Baronowski, Angèle Dubeau

Album de l'année - Country

Soir de quoi, Francis Degrandpré

Album de l'année - Folk

Les liens les lieux, Richard Séguin

Album de l'année - Jazz

Galerie, Anomalie

Album de l'année Langues autochtones

Natukun, Shauit

Album de l'année - Musique instrumentale

Néo-Romance, Alexandra Stréliski

Album de l'année - Musique du monde

José Louis and The Paradox of Love, Pierre Kwenders

Album de l'année - Pop

Mercure en moi, Daniel Bélanger

Album de l'année - Rap

Aucune promesse, Loud

Album de l'année - Réinterprétation

En concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal (sous la direction du chef Simon Leclerc), Les Cowboys fringants

Album de l'année - Rock

Présence d'esprit, Les Trois Accords

Album de l'année - Traditionnel

Les voix du Vent avec cordes et piano, Le Vent du Nord, le Quatuor Trad, Philippe Prud'homme

Spectacle de l'année - Anglophone

Life Distorsions Tour, Jonathan Roy

Spectacle de l'année - Humour

Québécois Tabarnak, Adib Alkhalidey

Spectacle de l'année - Variétés/ Réinterprétations

Salebarbes, Salebarbes

Spectacle de l'année - Multilingues et autres langues

AGUÀ, Clay and Friends

Vidéo de l'année

Ariane Roy, Kundah