Le thème de la fête de la fille de Brigitte Lafleur est loin d'être conventionnel

Alors que les préadolescentes choisissent des thèmes comme les beignes, Stitch, Taylor Swift ou même TikTok pour leur anniversaire, la fille de la comédienne Brigitte Lafleur a opté pour une thématique plus nichée, dont les accessoires ne s'achètent pas dans une boutique.

En effet, Agathe, qui fêtait ses 11 ans avec ses amis ce week-end, a voulu que sa fête s'organise sous le thème de Sortez-moi d'ici!

Sur une photo partagée par sa mère, qui a fait partie du tournage de la troisième saison de l'émission de TVA en décembre dernier et dont on peut voir les exploits ces jours-ci à la télé, on peut voir les invités sur une trampoline, divisés en deux équipes avec des paquets cadeaux à leurs pieds.

Gageons que personne n'a enfermé la tête des fillettes dans des cages de verre qu'on remplissait ensuite de coquerelles, mais l'idée de défis autour du thème de la jungle était certainement une très bonne idée!

Nous vous invitons à découvrir une photo de la fille de Brigitte ici.

L'actrice a aussi récemment défilé sur un tapis rouge avec son conjoint, voyez la photo ici.