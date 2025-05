Brigitte Lafleur défile sur un tapis rouge avec son amoureux

Ce mercredi, à l'Espace St-Denis de Montréal, avait lieu la grande première médiatique du spectacle We Will Rock You, mettant notamment en vedette Annie Villeneuve.

Pour l'occasion, un tapis rouge avait été organisé et nombre de vedettes d'ici s'y sont présentées.

Parmi ce nombre, nous avons croisé la sympathique Brigitte Lafleur, qui était accompagnée de son amoureux, Mario Provencher. Le couple est ensemble depuis de nombreuses années.

Voyez-les en photo ci-dessous.

Brigitte Lafleur, en plus d'être une artiste peintre accomplie, brille en ce moment dans deux productions québécoises. D'un côté, elle s'est complètement métamorphosée pour interpréter une patiente en crise d'un institut psychiatrique dans la série Empathie de Florence Longpré, qui connaît un succès sans précédent.

Elle fait aussi partie des campeurs de la troisième saison de Sortez-moi d'ici, alors qu'elle affronte les affres de la jungle chaque dimanche.

Quant au spectacle musical We Will Rock You, il s'agit d'une véritable célébration de la musique de Queen! Alors que l’impitoyable Killer Queen (Annie Villeneuve) et son armée traquent sans relâche les Bohémiens, Galileo (Pierre-Olivier Grondin) et Scaramouche (Frédérique Cyr-Deschênes) unissent leurs forces pour mener une quête épique. Leur mission ? Redécouvrir le pouvoir de l’amour et du rock à travers la musique intemporelle de Queen !

Porté par 25 chansons iconiques de Queen, le spectacle musical We Will Rock You déferle comme une explosion d’énergie.

Le spectacle est présenté jusqu'au 18 mai à l'Espace St-Denis de Montréal.

Voyez toutes nos photos de la soirée dans la galerie ci-dessous, où l'on peut notamment voir Brigitte Lafleur en compagnie d'autres campeurs bien connus!