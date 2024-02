Le soeur et gérante d'Ariane Moffatt répond à un détracteur sans ménagement

Lundi soir, l'autrice-compositrice-interprète Ariane Moffatt remplaçait le directeur musical Antoine Gratton à Je viens vers toi.

Sur ses réseaux sociaux, l'artiste a reçu un message d'insulte qui allait comme suit :

« Minable apparition d'Ariane à Je viens vers toi hier soir avec son franglish... ex : "ma best Life... Blend de deux..."

Quelle honte et manque de respect envers l'auditoire en très grande majorité francophone et notre langue commune LE FRANÇAIS!

Dégeulasse! »

Stéphanie Moffatt, la soeur et gérante de la chanteuse, n'a fait ni une ni deux et s'est empressée de répondre au détracteur :

« Hum je crois que vous êtes dans la grandiloquence.

Minable, dégeulasse!

Ce sont des bien grands mots je trouve pour parler d'une artiste qui écrit en français de façon assez extraordinaire depuis maintenant 20 ans.

Je nous souhaite une bonne journée et espère que votre colère s'apaise.

Bien à vous. »

Ariane Moffatt, fière de sa frangine, a partagé le message en story en disant : « Ça, c'est ma soeur gérante! Et "you better not f#¨¨# with her" quand vient le temps de me défendre. 😝🤘 »

Prenons le temps de dire qu'Ariane Moffatt fait du très bon boulot en remplacement d'Antoine Gratton. Elle entre dans le jeu de Marc Labrèche avec une aisance, une forte autodérision et un sens du timing redoutable.