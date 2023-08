Le look « de vacances » de Michel Charette fait réagir

Il arborait un tout nouveau look. Ce dernier portait une barbe épaisse, des boucles d'oreilles et une casquette. Les téléspectateurs, habitués de le voir dans le rôle du sergent-détective Bruno Gagné dans District 31, ont réagi en grand nombre sur les réseaux sociaux afin de commenter ce changement de style.

Jean-Philippe Wauthier a bien tenté de tirer les verres du nez à l'acteur afin d'obtenir des scoops sur la finale de la quatrième saison de District 31, mais, évidemment, Michel Charette est resté de marbre. Précisons que nous avons, de notre côté, obtenu certaines informations nouvelles en discutant récemment avec Fabienne Larouche. Lisez notre entrevue ici.

Michel Charette se dit assez confiant du bon déroulement des tournages prochains de la série, malgré les nombreuses règles à suivre. « Il faut se donner du temps. [...] Il y a certaines séries qui ont repris les tournages - je pense à 5e rang entre autres [photos ici] - mais nous autres c'est des arrestations, de la bagarre, de la proximité, des interrogatoires : on va gérer ça comment? Luc [Dionne] a fait sa job. Il a réécrit de façon COVID, mais si on voit qu'on s'en va dans le champ avec ça, ils sont assez intelligents pour faire : « ok, ça ne marche pas à l'écran, on ne le fera pas. ». »

Évidemment, on espère que tout se passe bien parce qu'on serait bien triste de ne pas retrouver la bande du District 31 en septembre... À suivre!

Revoyez la carrière télévisuelle de Michel Charette en images ci-dessous. On ne peut pas dire qu'il a chômé!