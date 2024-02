Laurent Duvernay-Tardif s'ouvre avec franchise sur la fin de sa carrière dans la NFL

Après un premier épisode aussi festif qu'émotif, au cours duquel Jean-François Breau a notamment fait de touchantes confidences sur la conciliation de la vie de famille avec un groupe de musique, la 6e saison de La vraie nature se poursuit ce dimanche! Le tout, avec une rencontre qui s'annonce fascinante et remplie de moments touchants. L'un de ces instants comprendra d'ailleurs une révélation surprenante de la part du convive Laurent Duvernay-Tardif.

Au cours du souper, l'ex-footballer s'est effectivement confié sur un touchant pan de sa vie, quand il est allé prêter main-forte à un CHSLD, au coeur de la pandémie. Aujourd'hui, il peut affirmer que ce geste, bien que fort louable envers autrui, a fortement nui à sa carrière dans la NFL. Il s'explique :

« Il y avait tellement de monde qui me disait : "Hey Laurent, on te revoit l'année prochaine, belle décision, on a hâte de te revoir avec les Chiefs!" Mais je savais que je signais potentiellement mon arrêt de la NFL en décidant de ne pas jouer et ça, ça rendait la décision d'autant plus difficile. »

Puis, Jean-Philippe Dion, l'hôte des confidences toujours pertinentes, l'a questionné à savoir s'il regrettait d'être resté au Québec pendant la crise sanitaire. Ce à quoi Laurent répond sans détour :

« Oui, oui, plein de fois en fait! Moi, je suis arrivé en CHSLD et je ne travaillais pas à titre de médecin, je travaillais à titre de préposé aux bénéficiaires. Je me rappelle encore, je distribuais les médicaments aux patients le matin et je voyais les résultas des Chiefs sur les télés des patients! J'avais mon masque, ma visière, ma jaquette et mes gants et t'es comme : ''Hey, qu'est-ce que je fais ici?" »

À la table, les autres invités et l'animateur semblent suspendus aux propos de Laurent, qui font sans doute écho aux sacrifices que des milliers d'autres personnes dans le domaine médical ont dû opérer pendant la pandémie. Il nous tarde désormais de voir l'entrevue complète, de même que les autres entrevues de la soirée. D'ailleurs, sachez que l'extrait en question peut être visionné dans la vidéo ci-dessous.

En outre, au cours de ce second épisode de la saison, Jean-Philippe Dion recevra également Charlotte Cardin et sa tendre moitié, Aliocha Schneider. Le couple a, aux dires de l'animateur, noué une incroyable complicité avec le futur médecin. Il nous en parlait récemment.

L'émission La vraie nature est diffusée les dimanches à 21 h, sur les ondes de TVA.