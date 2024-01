Confidences touchantes de Jean-François Breau à La vraie nature

Les membres du groupe Salebarbes étaient réunis dimanche soir au chalet de Jean-Philippe Dion pour une émission spéciale de La vraie nature.

Les téléspectateurs ont appris à connaître les cinq artistes plus en profondeur et même les membres de Salebarbes eux-mêmes ont découvert leurs compatriotes sous un autre jour.

L'esprit de cette rencontre était à la fête, mais Jean-François Breau a tout de même fait deux confidences attendrissantes lors d'un entretien dans la cabane.

L'animateur leur demandait alors qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à leurs enfants sur ce qu'ils ont appris dans la vie.

Jean-François Breau a d'emblée pris la parole. « Ma petite de deux ans et demi, Laurence, [...] elle me dit : "Papa, va-t’en pas". Je lui réponds : "papa, il va faire ce qu'il aime, il va faire de la musique et il va faire danser les gens. Papa, il fait le sacrifice de s'en aller (parce que ce n'est pas vrai que je ne m'ennuie pas, je m'ennuie quand je suis ailleurs), mais je m'en vais faire quelque chose que j'aime". Et si je peux leur planter ça dans la tête assez creux pour qu'aux autres aussi fassent ça, j'aurai fait de quoi de bon », indique-t-il, les yeux pleins d'eau.

Lorsque Jean-Philippe Dion a parlé des sujets délicats à aborder dans un groupe, Jean-François Breau a raconté une autre émouvante anecdote.

« Moi, je peux dire qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse un Zoom avec les quatre autres boys pour leur dire : "les amis, on va accoucher bientôt. Remplacez-moi par quelqu'un d'autre." J'avais le cœur gros. »

Ceux-ci ont refusé de laisser tomber leur ami. « On sortait du Gala de l'ADISQ avec le Félix du groupe de l'année [en 2022, NDLR] et les gars ont dit : "heille! Un groupe de l'année, ça ne se fait pas remplacer" », confie, encore ému, le père de trois enfants.

Éloi Painchaud enchérit : « Quand il y a une de nos familles qui met un genou par terre, c'est important qu'on soit à l'écoute de ça. »

Il n'y a pas un contrat, de l'argent, une émission ou une opportunité qui va remplacer le fait que nous autres, on s'occupe des nôtres.

La camaraderie et la solidarité que ces cinq gars ont l'un pour l'autre sont excessivement touchantes. Quelle formidable façon de lancer la nouvelle saison de La vraie nature!