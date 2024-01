« Je ne me suis pas encore remis de cette rencontre » : Jean-Philippe Dion parle de ses prochains invités à La vraie nature

La sixième saison de La vraie nature a débuté dimanche dernier avec une émission spéciale réunissant les cinq membres du groupe Salebarbes.

L'émission, touchante et festive à la fois, a réuni 754 000 personnes devant leur téléviseur, selon les données préliminaires de la firme Numéris.

Jean-François Breau a offert certains moments de vulnérabilité en parlant de sa famille qui ont réussi à émouvoir beaucoup de téléspectateurs. Apprenez-en plus ici.

La semaine prochaine, l'animateur recevra à son chalet le couple formé de Charlotte Cardin et Aliocha Schneider ainsi que le médecin et ex-joueur de football Laurent Duvernay-Tardif.

Quand la production a rejoint la chanteuse pour l'invité à La vraie nature, celle-ci disait n'avoir qu'un seul week-end de disponible à Montréal cet automne et qu'elle souhaitait le passer avec son conjoint. L'équipe de l'émission a alors sauté sur l'occasion pour inviter la talentueux Aliocha Schneider en même temps que sa célèbre dulcinée. C'est la première fois qu'un couple visitera Jean-Philippe Dion à son chalet. Laurent Duvernay-Tardif était la cerise sur le gâteau de ce jeune trio inspirant.

En entrevue avec Showbizz.net il y a deux semaines, Jean-Philippe Dion nous confiait que le tournage de cette émission avait été particulièrement marquant pour lui sur un plan personnel.

« Je ne me suis pas encore remis de cette rencontre », dit-il.

« J'ai toujours eu l'impression que j'avais réussi à faire ma place rapidement dans ma carrière, que j'étais parmi les jeunes et tout ça. Là, c'est la première fois que ça me sautait dans face : j'étais le plus vieux, ce week-end-là, parce qu'ils ont tous autour de 30 ans, ils réussissent bien et pas juste au Québec. Il n'y a pas de frontières dans leur carrière et dans leur façon de voir la vie et ça, ça m'a vraiment challengé. »

En plus de jaser de leur enfance, du début de leur carrière, de leur présent et de ce qu'ils désirent dans le futur, Charlotte Cardin et Aliocha Schneider interprèteront en duo la chanson « Ensemble » d'Aliocha dans la cabane. Les trois invités ont, semble-t-il, développé « une complicité redoutable » et auront créé « des moments magiques » dont nous nous délecterons assurément.

Le prochain épisode de La vraie nature sera diffusé dimanche 4 février prochain à 21 h.