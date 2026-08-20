L'amoureuse de Mathieu Baron partage des photos attendrissantes

La conjointe de Mathieu Baron, Brithany Marcotte, partage un message touchant sur sa vie de famille avec le comédien et des photos attendrissantes sur son Instagram.

Dans les photos, on peut voir la fière maman avec ses deux enfants, une fille et un garçon, mais on peut aussi voir de magnifiques images de Mathieu qui semble avoir une très belle relation avec les enfants de sa conjointe.

Voyez la publication ci-dessous.

Brithany écrit : « Des rires, de la complicité et beaucoup d’amour. 🤍

Merci pour la place que tu prends dans leur vie et pour tout ce qu’on construit ensemble. Mon cœur de maman est rempli. 🤍 »

Ne sont-ils pas magnifiques? Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde!

Par ailleurs, rappelons que Mathieu Baron a aussi deux enfants, qui ne figurent pas dans cette publication, un garçon prénommé Cooper (né en février 2024) et une fille nommée Vittoria (née en août 2025), tous deux nés d'une union précédente.

Voyez Mathieu avec son fils dans la publication plus bas.

Notons que vous pouvez voir Mathieu dans la série édition spéciale Indéfendable : Sans trace, dont les premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles sur illico+. Lisez nos impressions sur la série ici.

On retrouvera aussi Mathieu à compter du 7 septembre à 19 h sur les ondes de TVA, dans Indéfendable, alors que son personnage de Maxime Dubois se trouve entre la vie et la mort après une chute terrible.