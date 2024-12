L'actrice Salomé Corbo ne ressemble plus du tout à ça

Lundi soir avait lieu la grande première médiatique de la comédie musicale Tootsie.

Plusieurs personnalités québécoises ont foulé le tapis rouge à l'Espace St-Denis. Parmi eux, il y avait l'actrice Salomé Corbo, que nous avons à peine reconnue. En effet, la comédienne a troqué ses cheveux courts et noirs pour une longue tignasse châtaine.

Voyez la photo du bas de l'article.

La dernière fois que nous avions vu Salomé au petit écran, c'était dans la série jeunesse Les mutants à Télé-Québec en 2020. Avant cela, c'était dans Ruptures et dans District 31, deux ans plus tôt. Si on la voit moins à la télé, Salomé est toujours très présente dans le monde de l'improvisation. Elle a d'ailleurs récemment participé à une tournée en France avec la LNI. Elle était capitaine de l'équipe, dont faisait aussi partie Pier-Luc Funk.

Notons que la comédie musicale Tootsie raconte l’histoire de Michael Dorsey, un acteur talentueux, mais caractériel, qui peine à décrocher des rôles. Désespéré et sans travail, Michael fait preuve d’audace en se présentant à une audition pour jouer une nourrice dans une suite de Roméo et Juliette. Il se déguise alors en femme et décroche contre toute attente le rôle qui lui permet de vivre une ascension fulgurante vers la célébrité à Broadway. L'acteur José Dufour incarne le protagoniste.

Voyez des images du spectacle ainsi que des photos du tapis rouge dans la galerie ci-dessous.

La pièce Tootsie est présentée à L'Espace St-Denis jusqu'au 5 janvier, puis se déplacera vers Québec au mois d'août et en septembre à Gatineau. Tous les détails ici.