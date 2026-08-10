La cuisine d'Isabelle : La cheffe découvre la couverture de son premier livre de recettes

L'équipe de Ricardo Cuisine a offert une surprise de taille à Isabelle Deschamps Plante récemment alors qu'elle lui a dévoilé la couverture de son tout premier livre de recettes, La cuisine d'Isabelle, en grande pompe dans ses bureaux.

La cheffe, successeure de Ricardo Larrivée, était très émue en déballant l'impression grand format du bouquin.

On peut la voir, souriante, affairée à cuisiner de petits plats copieux sur fond jaune. Voyez la couverture au bas de l'article.

L'ouvrage contiendra 97 recettes gourmandes, des conseils de cheffe et des menus pensés pour toutes les occasions.

Au fil des différentes recettes, elle partage ses plats coups de coeur, ses trucs pour sublimer les recettes du quotidien, ses indispensables du garde-manger ainsi que des idées de menus inspirants pour recevoir ou cuisiner en toute simplicité. Du brunch aux soupers de semaine, de l'apéro aux desserts, La cuisine d'Isabelle propose un répertoire de recettes savoureuses et conviviales qui célèbre le plaisir de partager.

Le livre sera disponible en librairies dès le 16 septembre prochain. Vous pouvez le précommander ici.

L'émission La cuisine d'Isabelle et Ricardo sera, elle, de retour sur les ondes d'ICI Télé du lundi au vendredi à 11 h, dès le 14 septembre.