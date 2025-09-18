La conjointe de Jason Roy Léveillée livre un puissant témoignage après avoir reçu de la haine

En marge de la cérémonie des Gémeaux dimanche dernier, la conjointe du comédien Jason Roy Léveillée, Aryane, a publié un puissant témoignage sur ses réseaux sociaux, après avoir reçu des commentaires haineux quant à son apparence physique et son style vestimentaire lors du gala.

En contrepartie, nous les avions trouvés particulièrement élégants, les incluant dans notre rétrospective des plus beaux couples de la soirée.

Aryane déplore notamment les commentaires dirigés vers son corps, elle qui a donné naissance récemment à un beau petit poupon nommé Tyler, mais rappelle en ce sens toute la puissance de la féminité.

Elle écrit : « Ode à toutes les femmes.

Ode à nos corps, nos ventres, nos hanches qui ont portés et donnés la vie.

Ode à nos seins qui ont nourris pendant plusieurs mois, semaines, jours et nuits, nos bébés.

Ode à nos corps qui changent.

Ode à toutes celles qui osent.

Ode à se sentir belle et bien, peu importe comme l’on veut.

On est f*cking powerful.

Vraiment fière d’avoir accompagné mon homme pour cette journée qui reconnaissait son travail acharné, je t’aime❤️

PS: Salutations à toutes les « Monique » et les « Francine » qui trouvaient que je n’avais pas le bon corps pour mettre cette robe😊 Je vous envoie beaucoup d’amour et de douceur. »

Voilà un formidable message, nous rappelant qu'il n'est jamais convenable de critiquer l'apparence physique ou le look d'autrui. Nous remercions Aryane pour cette formidable et nécessaire intervention!

À ceci, son conjoint commentait en indiquant simplement : « 😍😍😍😍🔥🔥🔥 »

Rappelons que nous pouvons voir Jason Roy Léveillée dans la 2e saison de la série Dumas, les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

D'ailleurs, un nouveau personnage viendra faire battre le coeur du jeune avocat Anthony Dumas très bientôt. On vous dit tout ici!